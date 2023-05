Mayumi, une auditrice japonaise des radios du groupe Rossel

La radio est un outil puissant qui peut briser les barrières culturelles et linguistiques. En écoutant des radios étrangères, comme Mayumi l'a fait, on peut découvrir de nouveaux horizons, apprendre une langue étrangère et créer des liens avec des personnes que l'on n'aurait peut-être jamais rencontrées autrement. Mayumi est un bel exemple de la façon dont la radio peut changer la vie d'un auditeur. Grâce à la radio, elle a pu apprendre le français, découvrir de nouvelles musiques et cultures, et surtout créer du lien. La radio est un outil formidable qui mérite d'être utilisé et apprécié pour tous ses avantages culturels, sociaux et éducatifs. "La radio est un moyen de connecter les gens" a d'ailleurs indiqué Nicolas Pavageau, directeur général de Rossel Radio.