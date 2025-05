Max réveille les nuits endormies de la radio sur RMC Gold

Max, habitué de la radio nocturne des années 90, reprend le micro pour une nouvelle génération d'insomniaques. Franck Bargine, de son vrai nom, qui a accompagné les nuits de toute une génération sur Fun Radio, revient aux commandes d'une libre antenne sur RMC Gold. Cette nouvelle station est accessible via l'application RMC et Radioplayer. Une immersion dans l'univers musical des années 80 et 90 que Max définit comme de la "nostalgie positive" plutôt qu'un simple regard en arrière.