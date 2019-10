Matt Pokora invité de Champagne FM

Devant un public de 1000 auditeurs de la radio, ayant remporté leurs invitations, Matt Pokora se livrera au jeu des questions des animateurs et des auditeurs, suivi d'un live durant lequel il interprétera certains de ses plus grands tubes. Les auditeurs ont rendez-vous le mardi 12 novembre à 20h, au K à Tinqueux. Par la suite, l'émission sera diffusée sur Champagne FM le samedi 16 nov. entre 09h et 10h.

Propriété du Groupe Rossel La Voix, Champagne FM diffuse ses programmes sur une vaste zone géographique allant de Charleville-Mézière à Troyes, de Château-Thierry à Joinville en passant par par Reims, Epernay ou encore Châlons-en-Champagne.