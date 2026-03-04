Mark Gillman : la radio comme combat permanent



« Les humains réagissent au langage corporel bien plus qu’on ne veut bien l’admettre. »

Mark Gillman Mark Gillman n’a jamais travaillé sa voix. Cela pourrait surprendre venant d’un homme de radio. Pourtant, très tôt, on lui a appris autre chose, de bien plus puissant selon lui : le langage corporel. À 20 ans, alors qu’il débute à l’antenne, une coach vient s’asseoir en studio pour l’observer en direct. Il balaie l’idée d’un revers de main. « What a load of rubbish. » (« Quelle absurdité. ») Mais elle pointe un détail décisif : la manière dont son corps parle avant même que sa bouche ne s’ouvre. En interview, dit-il aujourd’hui, « humans feed off body language way more than we give credit for. » (« Les humains réagissent au langage corporel bien plus qu’on ne veut bien l’admettre. ») Il se souvient d’un cliché pris lors de son entretien historique avec Nelson Mandela : lui, doigt pointé vers le président. Geste presque irrévérencieux, mais chargé d’intensité. « You could feel the energy of the room. » (« On pouvait sentir l’énergie dans la pièce. ») Ce qu’on ne voit pas s’entend. Depuis, lorsqu’il accompagne des talents, Mark Gillman insiste sur cette présence invisible qui change tout. Mark Gillman n’a jamais travaillé sa voix. Cela pourrait surprendre venant d’un homme de radio. Pourtant, très tôt, on lui a appris autre chose, de bien plus puissant selon lui : le langage corporel. À 20 ans, alors qu’il débute à l’antenne, une coach vient s’asseoir en studio pour l’observer en direct. Il balaie l’idée d’un revers de main. « What a load of rubbish. » (« Quelle absurdité. ») Mais elle pointe un détail décisif : la manière dont son corps parle avant même que sa bouche ne s’ouvre. En interview, dit-il aujourd’hui, « humans feed off body language way more than we give credit for. » (« Les humains réagissent au langage corporel bien plus qu’on ne veut bien l’admettre. ») Il se souvient d’un cliché pris lors de son entretien historique avec Nelson Mandela : lui, doigt pointé vers le président. Geste presque irrévérencieux, mais chargé d’intensité. « You could feel the energy of the room. » (« On pouvait sentir l’énergie dans la pièce. ») Ce qu’on ne voit pas s’entend. Depuis, lorsqu’il accompagne des talents, Mark Gillman insiste sur cette présence invisible qui change tout. Entrez votre login et mot de passe ou inscrivez-vous

Plus d'informations sur cette page : Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html Déjà inscrit ? Mark Gillman : la radio comme combat permanent Rédigé le Mercredi 4 Mars 2026