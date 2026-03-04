Mark Gillman : la radio comme combat permanent €

« Les humains réagissent au langage corporel bien plus qu’on ne veut bien l’admettre. »
Mark Gillman
Mark Gillman n’a jamais travaillé sa voix. Cela pourrait surprendre venant d’un homme de radio. Pourtant, très tôt, on lui a appris autre chose, de bien plus puissant selon lui : le langage corporel. À 20 ans, alors qu’il débute à l’antenne, une coach vient s’asseoir en studio pour l’observer en direct. Il balaie l’idée d’un revers de main. « What a load of rubbish. »
(« Quelle absurdité. ») Mais elle pointe un détail décisif : la manière dont son corps parle avant même que sa bouche ne s’ouvre. En interview, dit-il aujourd’hui, « humans feed off body language way more than we give credit for. »
(« Les humains réagissent au langage corporel bien plus qu’on ne veut bien l’admettre. ») Il se souvient d’un cliché pris lors de son entretien historique avec Nelson Mandela : lui, doigt pointé vers le président. Geste presque irrévérencieux, mais chargé d’intensité. « You could feel the energy of the room. »
(« On pouvait sentir l’énergie dans la pièce. ») Ce qu’on ne voit pas s’entend. Depuis, lorsqu’il accompagne des talents, Mark Gillman insiste sur cette présence invisible qui change tout.