Marie-Christine Saragosse n'est plus présidente de France Médias Monde

"C’est difficile à croire mais je ne suis plus présidente de France Médias Monde : la Haute Autorité de la vie publique a annulé mon mandat parce que je n’ai pas fait ma déclaration de patrimoine et d’intérêt dans les délais", explique-t-elle au Monde . "Mais on ne me l’a pas demandée comme lors de mes mandats précédents, les dispositions ont changé et je ne le savais pas... On ne m’a jamais contactée depuis ma reconduction en octobre 2017". En cas d’annulation de sa nomination, l’intéressé peut éventuellement alors être renommé. Mais pour la présidente de France Médias Monde, cela implique en principe de relancer une procédure du CSA. Or, ce processus dure au minimum deux mois. Lors de sa reconduction, en 2017, Mme Saragosse, bien en place depuis cinq ans, avait été la seule candidate" précise le quotidien.