Marché de la radio : c'est la crise au Canada

"À Montréal et à Québec, les stations […] sont confrontées, elles aussi, à une baisse préoccupante des revenus publicitaires", a expliqué Cogeco. "Au Canada explique Cogeco, "les revenus de la radio sont en baisse constante depuis 2013. En effet, les revenus des stations de radio commerciales ont chuté de 1,627 millions en 2013 à 1,520 millions en 2017" rapporte le site LaPresse.ca . "Selon l’entreprise, qui est notamment propriétaire du 98,5 FM à Montréal, le modèle d’affaires [de la radio] se fragilise de manière croissante et encore plus criante dans les marchés régionaux".