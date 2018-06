Marc Lavoine dans les studios de Radio Dreyeckland

Marc Lavoine, accompagné de son pianiste Alain Lanty, a interprété plusieurs titres en live. Le chanteur a évidemment parlé de sa carrière musicale, de son nouvel album et de sa carrière au cinéma. "Moment intime avec un artiste authentique, spontané, passionné, entier" précise Radio Dreyeckland.

Radio Dreyeckland "la radio des souvenirs et des hits" est diffusée en Alsace sur 104.6 et 96.4 (Haut-Rhin) et sur 101.9 et 91.3 (Bas-Rhin).