Manu Payet arrive sur Virgin : "Ce sera une matinale qui ressemblera à ce qui se fait déjà"

Voilà douze ans qu'il ne s'était plus installé derrière un micro. Manu Payet rejoindra Virgin Radio (propriété du groupe Lagardère auquel appartient Europe 1) à la rentrée. L’humoriste animera la matinale de la radio, le Virgin Tonic de 7 heures à 10 heures, en remplacement de Camille Combal. Invité jeudi de Philippe Vandel, dans "Culture médias", Manu Payet a expliqué que c’est le confinement qui l’a convaincu de faire son retour sur les ondes, lui qui n’avait plus officié à la radio depuis 2008, lorsqu’il intervenait comme chroniqueur régulier dans "On va s'gêner", sur Europe 1. "Pendant le confinement, je n’avais pas besoin de télé, j’avais besoin de radio", explique l’humoriste. "Il y a des gens qui étaient seuls, chez eux, pendant ce moment-là, et la radio a retrouvé sa fonction première d’accompagnement. Ça n’est pas seulement de l’information, c’est une présence."