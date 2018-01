Maïtena Biraben gagnante du Défi RMC

Éric Brunet, Brahim Asloum, Maïtena Biraben, Gilbert Brisbois, Lionel Charbonnier, Sarah Pitkowski, Alain Marschall et Daniel Riolo se sont donc défiés lors de cette course. L'épreuve a été remportée par Maïtena Biraben.

Parallèmement et toute la journée, les auditeurs ont pu rencontrer les personnalités de RMC pour des séances de dédicaces et des animations pour toute la famille. La course des personnalités a été retransmise et commentée en direct par Sébastien Darras.