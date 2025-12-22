Maison FG étend sa couverture DAB+ à 136 villes 

Vous aimerez aussi
Maison FG annonce l’ouverture de Radio FG à Saint-Malo, Vitré, La Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonne et Challans. L’antenne est désormais diffusée en DAB+ dans 136 villes, complétant sa présence FM dans 41 villes, dont Paris, Marseille, Lyon, Nice, Lille ou encore Bordeaux. FG Dance s’étend de son côté à Lorient, portant à 14 le nombre de villes couvertes en DAB+, notamment Paris, Marseille, Nice-Cannes, Bordeaux et le Bassin d’Arcachon. Le bouquet DAB+ parisien de Maison FG comprend Radio FG, FG Dance, Maxximum et FG Chic, cette dernière également disponible à Monaco-Nice, Ibiza, Berlin et Hambourg.
En parallèle de la diffusion hertzienne, Maison FG développe une offre digitale composée de 56 webradios.
Radio FG affiche une audience hebdomadaire de plus de 1.1 million d’individus et 265 000 auditeurs quotidiens. Le groupe affirme ainsi sa stratégie de complémentarité entre diffusion terrestre et audio digital, soutenue par une présence européenne via la DAB+ à Genève, Lausanne, Luxembourg-Ville et Sarrebrück. FG Chic, Maxximum et FG Dance complètent ce dispositif par des positionnements éditoriaux distincts dans l’univers des musiques électroniques.