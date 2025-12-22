Maison FG étend sa couverture DAB+ à 136 villes 

Maison FG annonce l’ouverture de Radio FG à Saint-Malo, Vitré, La Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonne et Challans. L’antenne est désormais diffusée en DAB+ dans 136 villes, complétant sa présence FM dans 41 villes, dont Paris, Marseille, Lyon, Nice, Lille ou encore Bordeaux. FG Dance s’étend de son côté à Lorient, portant à 14 le nombre de villes couvertes en DAB+, notamment Paris, Marseille, Nice-Cannes, Bordeaux et le Bassin d’Arcachon. Le bouquet DAB+ parisien de Maison FG comprend Radio FG, FG Dance, Maxximum et FG Chic, cette dernière également disponible à Monaco-Nice, Ibiza, Berlin et Hambourg.

En parallèle de la diffusion hertzienne, Maison FG développe une offre digitale composée de 56 webradios.

