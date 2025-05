Maison FG confirme sa place dans le top 10 des éditeurs audio

À l’occasion de son cinquième anniversaire, Maxximum dépasse pour la première fois la barre des 100 000 écoutes mensuelles en France avec 104 470 écoutes, et un total de 143 837 à l’échelle mondiale. Le bouquet global proposé par RadioFG.com et l’application Radio FG revendique désormais une audience mensuelle de 3.5 millions de connexions.

Maison FG propose aujourd’hui 50 radios et playlists, disponibles sur ses canaux propres (radioFG.com, application dédiée) mais aussi via Radioplayer France, les box Orange et Free, ou encore Deezer. Une offre qui s’accompagne d’un catalogue de podcasts représentant plus de 3 000 heures de mixes disponibles gratuitement.