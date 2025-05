Magic Radio mise sur la lumière pour toucher ses auditeurs

Le choix des morceaux utilisés dans les publicités – "Waiting for a Star to Fall" (Boy Meets Girl), "Relight My Fire" (Take That et Lulu) ou encore "Unwritten" (Natasha Bedingfield) – illustre la nouvelle promesse musicale de Magic Radio, qui capitalise sur la puissance évocatrice de la pop feel good. L’objectif est de renforcer l’identification des auditeurs à une programmation qui réconcilie souvenirs et énergie positive.