MFM Radio devient officiellement M Radio

Un changement de nom de radio nationale est suffisamment rare pour être souligné. Le dernier le plus marquant datait du 1er janvier 2008 : Europe 2 était devenu Virgin Radio. Un nouveau nom certainement trop radical qui avait fait plonger les audiences de la station pop rock du groupe Lagardère.

Là, Espace Group a employé une toute autre méthode pour rebaptiser sa radio nationale : même logo, même format musical, mêmes voix, et surtout pas d'annonce fracassante : MFM Radio est désormais M Radio depuis le 1er janvier 2018, et les auditeurs ne se sentiront pas désorientés.