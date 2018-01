M Radio prépare un "M Radio Live" avec Calogero

En toute intimité, Calogero interprétera pour M Radio sur la scène du Pan Piper à Paris des titres de son dernier album "Liberté chérie" ainsi que ses plus grands succès. Depuis la rentrée de septembre, M Radio a proposé les concerts privés de Vianney, Amir, Christophe Willem, Patrick Fiori ou encore Florent Pagny.

Pour vivre ce "M Radio Live" au plus près, les auditrices et les auditeurs pourront se connecter pendant le concert sur les réseaux sociaux avec le hashtag #mradiolive