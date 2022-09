Lost Frequencies installe ses platines chez Radio Contact

Après avoir fait danser toute la planète sur ses plus grands succès ("Are you With Me ?", "Where Are You Now" ou encore "Questions"), il devient le DJ résident de la radio la plus Feel Good de Belgique. Son set exclusif, diffusé chaque samedi de 20h00 à 21h00 dans l’émission de Mademoiselle Luna, sera le warm-up parfait de vos weekends festifs" souligne la radio belge.Pour en découvrir plus sur le parcours et les dates de tournée de Felix De Laet alias Lost Frequencies, c'est ICI ...