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Les votes pour les NRJ Music Awards sont ouverts

Rédigé par le Mercredi 13 Octobre 2021 à 08:49 | modifié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 08:49



Les NRJ Music Awards, événement musical de renommée mondiale, font leur grand retour sur la scène du Palais des Festivals de Cannes. TF1 et NRJ donnent rendez-vous aux auditeurs et aux téléspectateurs, le samedi 20 novembre 2021 à 21h05 pour la 23e édition des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.



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Les NRJ Music Awards réunissent tous les ans "les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public". NRJ et TF1 ont dévoilé la liste des nommés pour cette 23ee édition. Jusqu’au 19 novembre 20h, le public peut voter pour ses artistes, ses titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour, dans chacune des catégories.
La mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société Atos Wordline.

La liste des nommés

RÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE
ANGELCY
CEPHAZ
HERVÉ
LA ZARRA
NAPS
WERE VANA

RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
BAD BUNNY
DUNCAN LAURENCE
FAOUZIA
JUSTIN WELLINGTON
OLIVIA RODRIGO
THE KID LAROI

GROUPE / DUO DE L'ANNÉE FRANCOPHONE
13 ORGANISÉ
INDOCHINE
POLO & PAN
THERAPIE TAXI
VITAA & SLIMANE

COLLABORATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE
AMEL BENT & HATIK – "1, 2, 3"
DADJU & ANITTA – "Mon Soleil"
GIMS & DHURATA DORA - “Only You“
GRAND CORPS MALADE & LOUANE - "Derrière Le Brouillard"
KENDJI & SOOLKING – "Bebeto"
M. POKORA & DADJU – "Si On Disait"
SIA & AMIR – “1+1”

GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L'ANNÉE
COLDPLAY
IMAGINE DRAGONS
MANESKIN
MAROON 5
SILK SONIC

COLLABORATION INTERNATIONALE DE L'ANNÉE
BLACK EYED PEAS & SHAKIRA - "Girl Like Me"
COLDPLAY & BTS - "My Universe"
DJ SNAKE & SELENA GOMEZ - "Selfish Love"
ELTON JOHN & DUA LIPA - "Cold Heart" (PNAU Remix)
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER  - "Stay"
THE WEEKND & ARIANA GRANDE - “Save Your Tears”

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
DADJU
GIMS
GRAND CORPS MALADE
HATIK
JÉRÉMY FRÉROT
KEEN’V
KENDJI
SOPRANO
TAYC
VIANNEY

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L'ANNÉE
ED SHEERAN
JUSTIN BIEBER
LIL NAS X
SHAWN MENDES
THE WEEKND
TOM GREGORY

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L'ANNÉE
AMEL BENT
CLARA LUCIANI
EVA
HOSHI
JULIETTE ARMANET
LOUANE
WEJDENE
YSEULT

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
AVA MAX
BILLIE EILISH
CAMILA CABELLO
DOJA CAT
DUA LIPA
SIA
SHAKIRA

CHANSON INTERNATIONALE DE L'ANNÉE
ED SHEERAN – "Bad Habits"
IMAGINE DRAGONS – "Follow You"
JUSTIN BIEBER ft DANIEL CAESAR, GIVEON – "Peaches"
OLIVIA RODRIGO – "Good 4 U"
SHOUSE – "Love Tonight"
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER  - "Stay"
THE WEEKND – "Save Your Tears"

DJ DE L’ANNÉE
DAVID GUETTA
DJ SNAKE
KUNGS
MARTIN GARRIX
OFENBACH
ROBIN SCHULZ

CLIP DE L’ANNÉE
DJ SNAKE / SELENA GOMEZ – "Selfish Love"
ED SHEERAN – "Bad Habits"
GRAND CORPS MALADE / LOUANE – "Derrière Le Brouillard"
JULIEN DORÉ – "Waf"
LIL NAS X – "Montero (Call Me By Your Name)"
SOPRANO – "Près Des Étoiles"
TAYC - "Le Temps"
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER – "Stay"
THE WEEKND – "Save Your Tears"
VITAA & SLIMANE - "De l’Or"


Tags : Nikos Aliagas, NRJ, NRJ Music Awards, NRJ Group, TF1
Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur

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