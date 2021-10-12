Les votes pour les NRJ Music Awards sont ouverts

Les NRJ Music Awards réunissent tous les ans "les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public". NRJ et TF1 ont dévoilé la liste des nommés pour cette 23ee édition. Jusqu’au 19 novembre 20h, le public peut voter pour ses artistes, ses titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour, dans chacune des catégories.
La mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société Atos Wordline.
La mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société Atos Wordline.
La liste des nommés
RÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE
ANGELCY
CEPHAZ
HERVÉ
LA ZARRA
NAPS
WERE VANA
RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
BAD BUNNY
DUNCAN LAURENCE
FAOUZIA
JUSTIN WELLINGTON
OLIVIA RODRIGO
THE KID LAROI
GROUPE / DUO DE L'ANNÉE FRANCOPHONE
13 ORGANISÉ
INDOCHINE
POLO & PAN
THERAPIE TAXI
VITAA & SLIMANE
COLLABORATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE
AMEL BENT & HATIK – "1, 2, 3"
DADJU & ANITTA – "Mon Soleil"
GIMS & DHURATA DORA - “Only You“
GRAND CORPS MALADE & LOUANE - "Derrière Le Brouillard"
KENDJI & SOOLKING – "Bebeto"
M. POKORA & DADJU – "Si On Disait"
SIA & AMIR – “1+1”
GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L'ANNÉE
COLDPLAY
IMAGINE DRAGONS
MANESKIN
MAROON 5
SILK SONIC
COLLABORATION INTERNATIONALE DE L'ANNÉE
BLACK EYED PEAS & SHAKIRA - "Girl Like Me"
COLDPLAY & BTS - "My Universe"
DJ SNAKE & SELENA GOMEZ - "Selfish Love"
ELTON JOHN & DUA LIPA - "Cold Heart" (PNAU Remix)
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER - "Stay"
THE WEEKND & ARIANA GRANDE - “Save Your Tears”
ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
DADJU
GIMS
GRAND CORPS MALADE
HATIK
JÉRÉMY FRÉROT
KEEN’V
KENDJI
SOPRANO
TAYC
VIANNEY
ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L'ANNÉE
ED SHEERAN
JUSTIN BIEBER
LIL NAS X
SHAWN MENDES
THE WEEKND
TOM GREGORY
ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L'ANNÉE
AMEL BENT
CLARA LUCIANI
EVA
HOSHI
JULIETTE ARMANET
LOUANE
WEJDENE
YSEULT
ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
AVA MAX
BILLIE EILISH
CAMILA CABELLO
DOJA CAT
DUA LIPA
SIA
SHAKIRA
CHANSON INTERNATIONALE DE L'ANNÉE
ED SHEERAN – "Bad Habits"
IMAGINE DRAGONS – "Follow You"
JUSTIN BIEBER ft DANIEL CAESAR, GIVEON – "Peaches"
OLIVIA RODRIGO – "Good 4 U"
SHOUSE – "Love Tonight"
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER - "Stay"
THE WEEKND – "Save Your Tears"
DJ DE L’ANNÉE
DAVID GUETTA
DJ SNAKE
KUNGS
MARTIN GARRIX
OFENBACH
ROBIN SCHULZ
CLIP DE L’ANNÉE
DJ SNAKE / SELENA GOMEZ – "Selfish Love"
ED SHEERAN – "Bad Habits"
GRAND CORPS MALADE / LOUANE – "Derrière Le Brouillard"
JULIEN DORÉ – "Waf"
LIL NAS X – "Montero (Call Me By Your Name)"
SOPRANO – "Près Des Étoiles"
TAYC - "Le Temps"
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER – "Stay"
THE WEEKND – "Save Your Tears"
VITAA & SLIMANE - "De l’Or"
ANGELCY
CEPHAZ
HERVÉ
LA ZARRA
NAPS
WERE VANA
RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
BAD BUNNY
DUNCAN LAURENCE
FAOUZIA
JUSTIN WELLINGTON
OLIVIA RODRIGO
THE KID LAROI
GROUPE / DUO DE L'ANNÉE FRANCOPHONE
13 ORGANISÉ
INDOCHINE
POLO & PAN
THERAPIE TAXI
VITAA & SLIMANE
COLLABORATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE
AMEL BENT & HATIK – "1, 2, 3"
DADJU & ANITTA – "Mon Soleil"
GIMS & DHURATA DORA - “Only You“
GRAND CORPS MALADE & LOUANE - "Derrière Le Brouillard"
KENDJI & SOOLKING – "Bebeto"
M. POKORA & DADJU – "Si On Disait"
SIA & AMIR – “1+1”
GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L'ANNÉE
COLDPLAY
IMAGINE DRAGONS
MANESKIN
MAROON 5
SILK SONIC
COLLABORATION INTERNATIONALE DE L'ANNÉE
BLACK EYED PEAS & SHAKIRA - "Girl Like Me"
COLDPLAY & BTS - "My Universe"
DJ SNAKE & SELENA GOMEZ - "Selfish Love"
ELTON JOHN & DUA LIPA - "Cold Heart" (PNAU Remix)
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER - "Stay"
THE WEEKND & ARIANA GRANDE - “Save Your Tears”
ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
DADJU
GIMS
GRAND CORPS MALADE
HATIK
JÉRÉMY FRÉROT
KEEN’V
KENDJI
SOPRANO
TAYC
VIANNEY
ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L'ANNÉE
ED SHEERAN
JUSTIN BIEBER
LIL NAS X
SHAWN MENDES
THE WEEKND
TOM GREGORY
ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L'ANNÉE
AMEL BENT
CLARA LUCIANI
EVA
HOSHI
JULIETTE ARMANET
LOUANE
WEJDENE
YSEULT
ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
AVA MAX
BILLIE EILISH
CAMILA CABELLO
DOJA CAT
DUA LIPA
SIA
SHAKIRA
CHANSON INTERNATIONALE DE L'ANNÉE
ED SHEERAN – "Bad Habits"
IMAGINE DRAGONS – "Follow You"
JUSTIN BIEBER ft DANIEL CAESAR, GIVEON – "Peaches"
OLIVIA RODRIGO – "Good 4 U"
SHOUSE – "Love Tonight"
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER - "Stay"
THE WEEKND – "Save Your Tears"
DJ DE L’ANNÉE
DAVID GUETTA
DJ SNAKE
KUNGS
MARTIN GARRIX
OFENBACH
ROBIN SCHULZ
CLIP DE L’ANNÉE
DJ SNAKE / SELENA GOMEZ – "Selfish Love"
ED SHEERAN – "Bad Habits"
GRAND CORPS MALADE / LOUANE – "Derrière Le Brouillard"
JULIEN DORÉ – "Waf"
LIL NAS X – "Montero (Call Me By Your Name)"
SOPRANO – "Près Des Étoiles"
TAYC - "Le Temps"
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER – "Stay"
THE WEEKND – "Save Your Tears"
VITAA & SLIMANE - "De l’Or"