Les visites de la Maison de la radio sont suspendues

Les autorités sanitaires ont interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes. En conséquence, et sous réserve de nouvelles décisions, Radio France a décidé de maintenir les concerts à l’Auditorium et au Studio 104 dans le respect de cette limitation (publics extérieurs et salariés inclus). Dans ce contexte particulier, le public est invité à se reporter sur la page du concert concerné pour s’assurer de son maintien.