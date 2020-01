Les "sociétaires" du Salon de la Radio €

"C'est un rendez-vous de plus en plus incontournable pour les professionnels que nous sommes. En trois jours, nous rencontrons les principaux acteurs et décideurs du secteur. C’est d’abord un lieu d’échanges, de débats et de découvertes de l’univers de la radio ; pour comprendre et participer aux développements du média radio, il faut être présent sur le Salon de la Radio d’une manière ou d’une autre. Broadcast-associés a contribué à la création de ConnectOnAir, la première plateforme dédiée aux professionnels de la radio et de l’audio digital. En terme de business, les retombées d’un salon sont toujours difficiles à évaluer, en revanche, c'est indispensable pour la notoriété. Broadcast-associés a reçu plusieurs récompenses de professionnels de la radio depuis sa création ; la récompense qui m’a le plus touché est celle du "Prix d’Honneur" du Salon de la Radio en 2018 : le Prix Maurice Chapot, le fondateur de ce Salon et une personne inoubliable."