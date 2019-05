Les salariés d'Europe 1 mettent la pression à Arnaud Lagardère

"Nous avons voulu vous faire savoir que cette situation nous est insupportable, que l'absence criante de stratégie depuis 5 ans en est la cause, que le fait pour le groupe Lagardère de maintenir à flot financièrement l'entreprise depuis 3 ans est une condition certes nécessaire pour lui permettre de fonctionner, mais pas suffisante pour la relancer" indique cette lettre dévoilée à la veille de l'assemblée générale des actionnaires du groupe Lagardère où le PDG devrait prendre la parole. La filiale Lagardère News a enregistré une forte baisse de son chiffre d'affaires en 2018 (-10,6 %) impactée par la situation financière d'Europe 1.Si une cession d’Europe 1 semble improbable, comme le déclarait Arnaud Lagardère en décembre dernier à La Lettre Pro de la Radio. Laurent Guimier, vice-PDG des radios depuis un an, semble très fragilisé. Il est actuellement, en arrêt maladie depuis quelques jours après une mauvaise chute, selon nos confrères de Libération En revanche, après la vente du partie du pôle presse à CMI (hors Paris Match et le JDD) et des chaînes TV à M6, la cession de RFM et Virgin Radio ne semble plus être écartée. L'un des actionnaires du groupe, Amber Capital, met également la pression sur Arnaud Lagardère estimant que "les cessions interviennent beaucoup trop lentement (seulement 253 millions d'euros d'actifs ont été cédés à ce jour), de sorte que le Groupe continue à supporter des charges de restructurations et de dépréciations d'actifs excessives".