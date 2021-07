Les salaires à la radio, le sujet qui fâche €

La radio, cette belle dame qui vient de fêter ses 100 ans, a changé sa garde-robe. Elle diffuse dans tous les tuyaux, génère de l’audience sur Internet. Les animateurs et journalistes sont retransmis sur Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music… Demoiselle Radio est devenue madame GAFAM. Les caméras 4K suivent les gestes de ceux qui animent, mais les petites mains qui sont derrière bénéficient-elles des retombées de la multiplication des canaux ? Chez NRJ, Les Indés Radios, les radios associatives, on se bouge pour que chaque marque soit bien référencée, que chaque évènement soit promu sur les réseaux sociaux. Mais à quel prix ? Dans le groupe NRJ, un animateur gagne entre 1 700 et 1 800 euros net, hors notes de frais et primes. À France Bleu, cela peut monter jusqu’à 2 500 euros net, suivant l’expérience. Du côté des Indés Radios, un animateur d’une radio locale annonce toucher 2 300 euros net pour faire un morning et tenir le poste de coordinateur (gérer le conducteur et les timings de la programmation de la journée) tout en gérant les réseaux sociaux.