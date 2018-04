Les revenus mondiaux de la musique enregistrée en progression de 8.1%

"Nous avons vécu cette année encore des moments passionnants pour la musique. Le travail et l’engagement des maisons de disques a permis à des artistes brillants et très différents d’émerger auprès du public dans le monde entier, créant la bande originale de la vie des fans et leur offrant sans cesse de nouveaux moyens toujours plus innovants pour accéder à la musique qu’ils aiment" a déclaré Frances Moore de l’IFPI. L’industrie semble donc être sur la bonne voie, mais la course est loin d’être gagnée. "Les maisons de disques continuent leurs efforts pour remettre la musique enregistrée sur le chemin pérenne de la croissance, et c’est dans ce but que nous poursuivons nos actions pour corriger le value gap. Ce n’est pas seulement indispensable pour la prospérité du marché actuel, mais aussi pour garantir son développement à venir dans un environnement économique juste et équitable".