Les radios ont largement programmé Charles Aznavour

140 titres différents ont été programmés par les radios au cours de la journée. "Emmenez-moi" a été la chanson la plus diffusée avec un total de 117 passages au cours de la journée, suivi par « La Bohème » 101 diffusions et "Je m’voyais déjà" programmé 93 fois sur les antennes des stations de notre Panel.

RTL a été la station qui a le plus programmé Aznavour au cours de la journée de lundi avec 111 passages (extraits inclus), suivi par Europe1 (70 diffusions). Les 44 stations du réseau France Bleu de Radio France ont également rendu un large hommage au répertoire de Charles Aznavour avec un total de près de 300 diffusions au cours de la journée.