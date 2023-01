Les radios les plus puissantes sur le Web

France Inter (29 589 228), RMC (22 860 876), RTL (18 571 699), franceinfo (17 946 518) et NRJ (9 597 244) sont les stations qui composent le Top 5 du mois de décembre des stations les plus écoutées sur le web. Radio France parvient à placer 4 de ses 7 stations dans les 10 première places : France Inter (1ère), franceinfo (4e), FIP (7e et avec plus d'une heure de durée d'écoute moyenne, la plus longue du Top 15) et France Culture (8e). En décembre, on notera également l'excellente performance de la radio temporaire "RMC Coupe du monde" qui a généré durant ce mois, 2 229 919 écoutes actives.

Notons aussi les performances d'Alouette (39e) ou encore de France Bleu Nord (44e), la station locale de France Bleu la plus écoutée avec 351 361 écoutes actives.