Les radios les plus puissantes sur le Net

France Inter (22 016 877), RMC (18 794 849) NRJ (15 046 186), franceinfo (10 771 493) et FIP (7 424 537). Voilà, en écoutes actives, les 5 premières radios du Top 20 des marques de septembre, classement réalisé par l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias. On notera la disparition dans ce Top 20 de Radio Meuh (qui est néanmoins 21e avec 1 315 110 écoutes actives). Le classement des 500 radios les plus écoutées place France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et FIP dans le Top 5.En septembre, Radio France a enregistré depuis la France 52 161 143 écoutes actives avec 75 flux différents. À l'international, le groupe Radionomy maintient sa domination grâce à 7 424 flux en enregistrant 284 667 613 d'écoutes actives.L'ensemble des résultats est consultable ci-dessous ou ICI