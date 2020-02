Les radios les plus écoutées sur le web en janvier

France Inter, RMC, NRJ, franceinfo et Nostalgie composent le Top 5 des marques les plus écoutées sur le web en janvier dernier. NRJ Group place ses 4 radios (NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons) dans le Top 10 des marques. Radio France place 6 de ses 7 chaînes (France Inter, franceinfo, FIP, France Culture, France Bleu et France Musique) dans le Top 20. Il reste donc peu de place pour la concurrence : Skyrock joue donc des coudes à la 6e place.Dans ce nouveau Top 20, on retiendra le flux Radio Public Santé (12e devant Radio Classique) et Radio Meuh, toujours (15e devant France Musique) qui continuent à jouer dans la cour des grands.L'ensemble du classement est visible ci-dessous ou accessible ICI