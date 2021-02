Les radios les plus écoutées sur le Net

France Inter, franceinfo, RMC, NRJ et France Culture forment le Top 5 des radios les plus écoutées sur le Net. C'est donc encore une fois une nette domination de Radio France dans ce classement mensuel de l'ACPM. Suivent dans le Top 10, FIP, Nostalgie, Skyrock, Chérie FM et Radio Classique. Le flux Radio Meuh parvient toujours à se maintenir (13e place ce mois-ci). La puissance de Radio France est également démontrée dans le classement par marque avec plus de 77 millions d'écoutes actives par mois grâce à 76 flux différents.Comme chaque mois, La Lettre Pro de la Radio publie ci-dessous l'intégralité du classement. Par ailleurs, le fichier complet est accessible ICI