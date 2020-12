Les radios les plus écoutées sur le Net

En novembre, Radio France s'impose comme un poids lourd de l'écoute numérique en France avec plus de 75 millions d'écoutes actives loin devant le NRJ Group avec près de 35 millions d'écoutes actives. Plus bas, plusieurs groupes régionaux s'imposent progressivement : Espace Group, 1981, HPI, La Voix FM, Précom et Mediameeting. Le classement des radios les plus écoutées est tenu par France Inter, franceinfo, RMC, NRJ, France culture, FIP, Nostalgie, Skyrock, Chérie FM et Radio Classique. Ce mois-ci, Radio Meuh, flux uniquement disponible sur le web, maintient sa place dans le Top 20, entre Radio Nova et BFM Business. Seules 4 marques se positionnent au-dessus des 10 millions d'écoutes actives : France Inter, franceinfo, RMC et NRJ.Tous les résultats sont accessibles ci-dessous ou en téléchargement LÀ