Les radios indépendantes demandent le versement du fond de soutien

Cette précarisation de leurs ressources humaines et publicitaires a de lourdes conséquences : 27% des radios indépendantes estiment que cette crise sanitaire qui dure depuis près d’un an met en péril leur activité à court terme. 56% des radios appréhendent l’année à venir et 45% des radios estiment ne pas pouvoir supporter une troisième période de confinement. 79% d’entre elles ont mis en place des offres publicitaires spéciales pour les petits commerces et plus des ¾ des ont soutenu activement la scène musicale française, notamment le spectacle vivant, via des interviews d'artistes, des rencontres (virtuelles ou non) d'artistes avec les auditeurs, l'accompagnement d'événements physiques ou virtuels, des concerts ou live diffusés à l'antenne ou simplement, en diffusant plus de musique.