Les radios de Rhône-Alpes tracent la route du futur de la proximité

La répartition des fréquences FM et DAB+ dans la région de Grenoble révèle une diversité de services radiophoniques, avec des catégories distinctes adaptées aux radios locales, commerciales et nationales. À travers ces données, on peut observer l’importance croissante du DAB+ et les enjeux qui en découlent pour l’avenir de la radio dans la région. Tour d'horizon de ce paysage radiophonique...