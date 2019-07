Les radios Campus en DAB+

Déjà 5 radios Campus diffusent en DAB+ : Marseille et Paris depuis 2014, les Hauts-de-France et l’Alsace depuis 2018. Avec les appels en cours, les radios Campus sont le seul réseau thématique présent sur le DAB+. Parmi les atouts, celui de permettre à des radios activent sur le terrain de la communication sociale de proximité d’être enfin autorisées de façon permanente par le CSA : Mulhouse avec MNE et plus récemment Radio Campus Avignon. "Cela permet au projet associatif de se projeter à long terme et surtout de garantir à leurs partenaires un légalité plus importante" explique le réseau. "À noter également, la radiodiffusion en DAB+ met les radios à un niveau de diffusion plus égalitaire qu’avant".