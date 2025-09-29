La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 29 Septembre 2025 - 13:50

Les portails féminins captent 22.3 millions d’internautes en août 2025


En août 2025, Médiamétrie révèle que 56.4 millions de Français se sont connectés à Internet, soit 88% de la population. Parmi eux, 22.3 millions ont fréquenté les sites et applications éditoriaux féminins, représentant plus d’un tiers des internautes. La catégorie touche 40% des Françaises et 29% des hommes.


Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - Tous lieux de connexion - France - Août 2025 - Base : 2 ans et plus Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Avec 56.4 millions d’individus connectés au cours du mois, soit 88% des Français, la fréquentation d’Internet reste en progression. Chaque jour, 47.9 millions de personnes ont surfé en ligne, un chiffre en hausse de 2% en un an. Le temps moyen passé en ligne atteint 2h57 par jour, confirmant la place centrale du numérique dans les usages. Le mobile concentre à lui seul 81% du temps de surf quotidien.
Les sites et applications éditoriaux féminins attirent 22.3 millions de visiteurs uniques en août 2025, soit 35% des Français. Ces portails touchent 40% des Françaises et 29% des hommes. La tranche des femmes de 25 à 49 ans y est particulièrement active, avec 48% d’entre elles présentes au moins une fois dans le mois, un taux qui monte à 52% chez les femmes CSP+

Dans le top 10 des portails spécialisés féminins, Le Journal des Femmes domine avec 14.6 millions de visiteurs uniques mensuels, soit une couverture de 22.8% des Français. Il devance Femme Actuelle (6.2 millions, 9.7%) et ELLE (5.4 millions, 8.5%). Viennent ensuite Marie France (5.1 millions, 7.9 %), auFeminin (4.8 millions, 7.6%) et Marie Claire (4.3 millions, 6.8%).

