Les portails féminins captent 22.3 millions d’internautes en août 2025

Avec 56.4 millions d’individus connectés au cours du mois, soit 88% des Français, la fréquentation d’Internet reste en progression. Chaque jour, 47.9 millions de personnes ont surfé en ligne, un chiffre en hausse de 2% en un an. Le temps moyen passé en ligne atteint 2h57 par jour, confirmant la place centrale du numérique dans les usages. Le mobile concentre à lui seul 81% du temps de surf quotidien.

Les sites et applications éditoriaux féminins attirent 22.3 millions de visiteurs uniques en août 2025, soit 35% des Français. Ces portails touchent 40% des Françaises et 29% des hommes. La tranche des femmes de 25 à 49 ans y est particulièrement active, avec 48% d’entre elles présentes au moins une fois dans le mois, un taux qui monte à 52% chez les femmes CSP+