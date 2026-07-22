Les podcasts propulsent l'engagement sur YouTube €

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La croissance des revenus publicitaires de YouTube ralentit progressivement, passant de 14.7% en 2024 à 11.7% en 2025. WARC prévoit une progression de 7.0% en 2026 et de 7.9% en 2027, un rythme inférieur à celui de plusieurs autres plateformes numériques comme TikTok, Reddit ou Instagram. Source : WARC Media, Platform Insights: YouTube, juillet 2026.
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Rédigé le Mercredi 22 Juillet 2026

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