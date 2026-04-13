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Lundi 13 Avril 2026 - 08:50

Les podcasts prennent l’avantage sur la radio dans l’audio parlé


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Aux États-Unis, les podcasts représentent 40% du temps d’écoute audio parlé quotidien chez les 13 ans et plus, contre 39% pour la radio. Derrière cet équilibre global, les écarts générationnels sont marqués avec 53% pour les podcasts chez les 13-34 ans et 56% pour la radio chez les 55 ans et plus.



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Les données "Share of Ear" Q4 2025 montrent une répartition quasi équivalente du temps d’écoute audio parlé quotidien chez les Américains de 13 ans et plus. Les podcasts représentent 40% de ce temps, tandis que la radio, incluant la diffusion hertzienne et les flux, atteint 39%. Cet équilibre confirme la montée en puissance des podcasts, qui dépassent légèrement la radio, historiquement dominante sur les contenus parlés. Chez les 13-34 ans, les podcasts concentrent 53% du temps d’écoute audio parlé, contre 23% pour la radio AM/FM. Cette répartition souligne une préférence marquée pour les formats à la demande dans les populations les plus jeunes, avec une consommation orientée vers des contenus personnalisés et accessibles à tout moment.

Un équilibre global entre radio et podcasts

Chez les 35-54 ans, les podcasts restent majoritaires avec 47% du temps d’écoute audio parlé, contre 35% pour la radio. La radio conserve toutefois une présence significative dans cette tranche d’âge, avec un niveau d’écoute plus élevé que chez les plus jeunes, traduisant une coexistence des usages entre formats linéaires et à la demande.
La tendance s’inverse chez les 55 ans et plus. La radio concentre 56% du temps d’écoute audio parlé, contre 22% pour les podcasts. Cette tranche d’âge reste majoritairement attachée aux formats radio traditionnels, qui regroupent une diversité de contenus parlés tels que les retransmissions sportives, les émissions d’actualité et les programmes de talk.
La répartition du temps d’écoute audio parlé quotidien aux États-Unis avec 40% pour les podcasts et 39% pour la radio AM/FM chez les 13 ans et plus Des écarts générationnels marqués avec 53% pour les podcasts contre 23% pour la radio chez les 13-34 ans et 56% pour la radio contre 22% pour les podcasts chez les 55 ans et plus.
La répartition du temps d’écoute audio parlé quotidien aux États-Unis avec 40% pour les podcasts et 39% pour la radio AM/FM chez les 13 ans et plus Des écarts générationnels marqués avec 53% pour les podcasts contre 23% pour la radio chez les 13-34 ans et 56% pour la radio contre 22% pour les podcasts chez les 55 ans et plus.

Des usages audio structurés par les générations

Les podcasts dominent chez les publics les plus jeunes avec 53% du temps d’écoute chez les 13-34 ans, tandis que la radio conserve un rôle central chez les 55 ans et plus avec 56%. Entre ces deux extrêmes, les 35-54 ans affichent une répartition intermédiaire avec 47% pour les podcasts et 35% pour la radio, illustrant la coexistence de modèles de consommation audio distincts.
La mesure prend en compte l’ensemble des usages audio parlés, incluant les formats d’information, de divertissement et de talk.

Lire également ICI

Tags : audience digitale, audience numérique, Edison Research, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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