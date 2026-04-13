Les podcasts prennent l’avantage sur la radio dans l’audio parlé

Les données "Share of Ear" Q4 2025 montrent une répartition quasi équivalente du temps d’écoute audio parlé quotidien chez les Américains de 13 ans et plus. Les podcasts représentent 40% de ce temps, tandis que la radio, incluant la diffusion hertzienne et les flux, atteint 39%. Cet équilibre confirme la montée en puissance des podcasts, qui dépassent légèrement la radio, historiquement dominante sur les contenus parlés. Chez les 13-34 ans, les podcasts concentrent 53% du temps d’écoute audio parlé, contre 23% pour la radio AM/FM. Cette répartition souligne une préférence marquée pour les formats à la demande dans les populations les plus jeunes, avec une consommation orientée vers des contenus personnalisés et accessibles à tout moment.