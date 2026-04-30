Les podcasts jeunesse s’installent dans les habitudes audio des moins de 12 ans aux États-Unis

Edison Research dévoile pour la première fois un classement élargi des podcasts les plus écoutés par les enfants américains de 12 ans et moins. Après un premier "Top Five Kids Podcasts" publié en 2024, l’institut présente désormais un Top 10 basé sur les données Edison Podcast Metrics.

L’étude s’appuie sur les réponses de consommateurs hebdomadaires de podcasts interrogés sur les contenus écoutés ou regardés par leurs enfants au cours de la semaine précédente. Edison Research souligne ainsi que les jeunes publics "ne se contentent pas de streamer leurs séries préférées ou de faire défiler les réseaux sociaux" mais "écoutent et regardent aussi des podcasts".

