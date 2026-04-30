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Jeudi 30 Avril 2026 - 08:25

Les podcasts jeunesse s’installent dans les habitudes audio des moins de 12 ans aux États-Unis


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Edison Research publie pour la première fois un classement des dix podcasts les plus écoutés par les enfants de 12 ans et moins aux États-Unis. Réalisée à partir des données Edison Podcast Metrics entre le premier trimestre 2025 et le quatrième trimestre 2025, l’étude met en avant la place croissante du podcast dans les usages audio des jeunes publics. Les contenus éducatifs, scientifiques et narratifs dominent largement les écoutes hebdomadaires déclarées par les familles.



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Edison Research dévoile pour la première fois un classement élargi des podcasts les plus écoutés par les enfants américains de 12 ans et moins. Après un premier "Top Five Kids Podcasts" publié en 2024, l’institut présente désormais un Top 10 basé sur les données Edison Podcast Metrics.
L’étude s’appuie sur les réponses de consommateurs hebdomadaires de podcasts interrogés sur les contenus écoutés ou regardés par leurs enfants au cours de la semaine précédente. Edison Research souligne ainsi que les jeunes publics "ne se contentent pas de streamer leurs séries préférées ou de faire défiler les réseaux sociaux" mais "écoutent et regardent aussi des podcasts".

 


"Wow in the World" en tête des podcasts jeunesse

Le classement 2025 place "Wow in the World" de Tinkercast à la première position des podcasts les plus consommés chez les moins de 12 ans. Le programme est suivi de "Brains On! Science podcast for kids" produit par Brains On Universe et Lemonada.
"Story Pirates" occupe la troisième place devant "Circle Round" de WBUR et "But Why: A Podcast for Curious Kids" de Vermont Public. 
Le reste du classement comprend "Smash Boom Best", "Tumble Science Podcast for Kids", "Good Night Stories for Rebel Girls", "What If World – Stories for Kids" et "Little Stories for Tiny People: Anytime and Bedtime Stories for Kids".


Les contenus éducatifs et narratifs dominent les usages

Selon Edison Research, les jeunes auditeurs se tournent majoritairement vers des programmes immersifs, narratifs ou éducatifs. L’étude indique que, comme les auditeurs adultes, les enfants sont particulièrement attirés par "des histoires immersives" et des contenus leur permettant "d’apprendre des choses nouvelles et intéressantes".
Les podcasts scientifiques occupent notamment plusieurs places du classement avec "Brains On! Science podcast for kids", "Smash Boom Best" et "Tumble Science Podcast for Kids". Les formats de fiction, d’histoires et de narration restent également fortement représentés.


Le podcast s’installe dans les habitudes audio des jeunes publics

Edison Research estime que les programmes présents dans ce classement "engagent déjà la prochaine génération de consommateurs d’audio parlé". L’institut considère que ces usages contribuent à inscrire durablement le podcast dans les habitudes d’écoute audio des jeunes audiences. Le classement repose sur les données Edison Podcast Metrics, présenté comme "le seul service de mesure du podcast qui mesure la consommation et non les téléchargements sur l’ensemble des réseaux, programmes et plateformes".
L’étude couvre les données collectées entre le premier trimestre 2025 et le quatrième trimestre 2025 auprès de consommateurs hebdomadaires de podcasts aux États-Unis.


Tags : Edison Podcast Metrics, Edison Research, États-Unis, jeune public, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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