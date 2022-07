Les podcasts français finissent la saison en beauté

France Inter (45 704 000), France Culture (35 341 00), RTL (32 105 00), RMC (30 271 000) et Europe 1 (15 201 000) sont dans le Top 5 des radios dont les podcasts sont les plus écoutés et les plus téléchargés.

"Les Grosses têtes" est l''émission la plus téléchargée avec 18 228 000 écoutes. Suivent "L'After Foot" (RMC), "Hondelatte raconte" (Europe 1), "Par Jupiter" (France Inter), "Affaires sensibles" (France Inter).

La mesure eStat Podcast de Médiamétrie dénombre auprès de ses souscripteurs les écoutes et téléchargements de podcasts sur le périmètre pris en compte par la mesure. Les contenus mesurés sont des podcasts préalablement diffusés et/ou des podcasts natifs.