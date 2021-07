Les podcasts anglés d’Engle €

Lancé en 2018, le studio de production de podcasts Engle (prononcez "ainegueule") foisonne de projets et de productions diverses et variées. Certaines productions sont réalisées sur fonds propres pour se faire connaître (The Undersiders) et d’autres sont des commandes des plateformes comme Spotify (Initials S.G.), Deezer (Gurus) ou encore Sybel (The Race). Les angles (NDLR : la manière de prononcer Engle en anglais veut dire Angle en français) choisis pour chaque podcast sont savamment réfléchis, travaillés, imaginés pour faire en sorte que les podcasts puissent être marquants. Car c’est bien cela que l’on peut remarquer dès que nous ouvrons le site Web de la jeune pousse. Un site Web en anglais tout d’abord avec une "patte" graphique et pour chaque podcast réalisé des "voix" justes et envoûtantes.