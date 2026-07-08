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Les plateformes immobilières séduisent près d'un Français sur deux €



En mai 2026, Leboncoin Immo domine largement les audiences des plateformes immobilières avec près de 15 millions de visiteurs uniques mensuels, devant SeLoger et Figaro Immo. Chaque jour, près de 2 millions d'internautes consultent le service immobilier de Leboncoin. Source : Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global, France, mai 2026.
En mai 2026, Leboncoin Immo domine largement les audiences des plateformes immobilières avec près de 15 millions de visiteurs uniques mensuels, devant SeLoger et Figaro Immo. Chaque jour, près de 2 millions d'internautes consultent le service immobilier de Leboncoin. Source : Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global, France, mai 2026.
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Rédigé le Mercredi 8 Juillet 2026

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