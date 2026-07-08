Les plateformes immobilières séduisent près d'un Français sur deux €

En mai 2026, Leboncoin Immo domine largement les audiences des plateformes immobilières avec près de 15 millions de visiteurs uniques mensuels, devant SeLoger et Figaro Immo. Chaque jour, près de 2 millions d'internautes consultent le service immobilier de Leboncoin. Source : Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global, France, mai 2026.
- ⛬ MENU
- INSIGHT by La Lettre Pro
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Etude SociAudio
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub