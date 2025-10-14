La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 14 Octobre 2025 - 16:30

Les parcours Halloween de Nostalgie reviennent en Belgique


Pour célébrer Halloween, Nostalgie Belgique relance ses parcours immersifs à travers six villes du pays. L’événement, devenu un rendez-vous familial incontournable, mêle divertissement, proximité et engagement local. Animations gratuites, décors féériques et atmosphère bon enfant : la radio renforce son lien avec les familles.



Du 18 au 31 octobre, Nostalgie Belgique proposera à ses auditeurs de vivre Halloween au cœur de six villes belges. Les citrouilles de la station seront de passage à Boussu, Thuin, Jette, Oupeye, Seraing et Moha. Chaque étape transformera un site emblématique (château, parc ou domaine) en véritable décor de conte. Entre fantômes, défis ludiques et pluie de friandises, le parcours sera conçu pour les familles, dans une ambiance "magique et monstrueuse". Avec cet événement, Nostalgie Belgique confirme sa capacité à fédérer un public intergénérationnel autour de moments conviviaux et accessibles. L’initiative s’inscrit dans une stratégie de proximité ancrée dans les territoires. La station mise sur la gratuité et l’inclusivité : les animations sont ouvertes à tous, sur inscription préalable via le site Nostalgie.be, dans la limite de cinq billets par famille.

Chaque journée proposera deux temps forts de 15h à 18h, des animations "douces" adaptées aux plus jeunes, puis, de 19h30 à 20h30, une version nocturne réservée aux petits plus téméraires, jusqu’à 12 ans. Tous les participants repartiront avec des confiseries offertes par les partenaires de la station.
Ces parcours Halloween constituent un levier d’attachement puissant pour Nostalgie, qui associe ici son image à la bienveillance et à la créativité. L’événement permet aussi de dynamiser l’antenne et le digital : les inscriptions se font en ligne, et les contenus seront relayés sur les réseaux sociaux et le site web de la radio.

Tags : Belgique, Halloween, NGroup, Nostalgie Belgique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


