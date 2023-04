Les nouvelles radios nées du DAB+ (3/12)



Happyness Amiens Cette radio associative est née sur le Web en 2016, dans la chambre de son créateur, Louis Godon, 16 ans à l'époque. Ancrée dans le département de l'Oise, elle réunit très vite 45 bénévoles et ouvre trois studios à Hermes, Compiègne et Chambly, où sont produites des émissions locales et généralistes. "Happyness, c'est la valorisation du territoire et la production d'émissions de divertissement avec l'envie d'apporter quelque chose à l'auditeur, explique Louis Godon. Nous travaillons à mettre en lumière des acteurs locaux au sens large. Ce sont les bénévoles qui viennent avec leurs idées d'émissions. La programmation musicale est axée hits et gold et met en avant des artistes locaux." Lorsque l'équipe apprend, en 2019, que le DAB+ se développe dans le département voisin, l'association candidate pour obtenir une fréquence à Amiens. "On avait pas mal de bénévoles qui venaient d'Amiens, j'y ai moi-même vécu… Il n'y avait pas de vraie radio locale, si ce n'est Campus. On a créé Happyness Amiens, qui est un programme propre." Depuis le 24 janvier 2023, Happyness Amiens exploite sa fréquence sur le multiplex d'Amiens local. L'association est aussi candidate sur les multiplex de Beauvais et Compiègne, dont l'appel est toujours en cours. Les nouvelles radios nées du DAB+ (3/12) Rédigé le Mardi 4 Avril 2023