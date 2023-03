Les nouvelles radios nées du DAB+ (2/12)



Kiss FM West Coast Plusieurs années après son lancement sur Internet, Kiss FM West Coast arrive sur les ondes grâce au DAB+. Avec un catalogue de plus de 2 000 titres, elle met à l'honneur la musique américaine, des Bee Gees à Joe Cocker en passant par les Beatles, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Dire Straits, Fleetwood Mac et même la country music. "Ce sont des titres connus du grand public, des versions originales mais aussi des reprises, explique Olivier Cordier, programmateur de Kiss FM West Coast. Cela va des années 1960 aux années 2000 avec un cœur de programmation dans les années 1970-1980. Il faut s'imaginer dans une grosse voiture américaine, sur la route entre Los Angeles et San Francisco." Cerise sur le gâteau : la voix d'antenne est celle du comédien américain Pete Gustin. "Nous voulions une grosse voix américaine, comme celles que l'on entend dans les bandes-annonces de films." Une radio 100% anglophone en France ? Pour contourner le problème, Kiss FM West Coast diffuse depuis l'émetteur DAB+ de Monaco, qui n'est pas soumis aux quotas de chanson francophone et qui couvre un territoire d'un million d'habitants, de la frontière italienne à Saint-Tropez.