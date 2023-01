Les nouvelles radios nées du DAB+ (1/12) €

C’est la nouvelle radio du Groupe 100%, dédiée aux plus beaux souvenirs français des années 60 à nos jours. Une radio qui vise les seniors, avec des artistes aussi fameux que Georges Brassens, Jacques Brel, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Mike Brant ou Charles Aznavour. Ce deuxième programme est volontairement très différent de 100%, qui est une radio généraliste de proximité. 100% Souvenirs, c’est la musique avant tout, avec un répertoire immense de chansons immortelles. "Le DAB+ est une opportunité de développement dans le paysage radiophonique français, estime Jacques Iribarren, directeur général du Groupe 100%. Les véhicules neufs sont équipés, si bien que les gens utilisent le DAB+ sans le savoir. Je suis personnellement équipé du DAB+ en voiture depuis plus de dix ans et j’ai vite été convaincu que c’était l’avenir de la radio." 100% Souvenirs est déjà commercialisée sous forme de packages avec la FM.

100% Souvenirs est disponible sur les multiplex : Toulouse étendu et Arcachon. À venir en 2023, Nîmes, Pau et Limoges.