Les jeunes décrochent-ils vraiment de la radio ?

Les jeunes Américains de 13 à 24 ans écoutent plus de 4 heures d’audio par jour. Si la musique en streaming domine, la radio traditionnelle et les podcasts conservent leur place dans leurs usages. Le dernier rapport d’Edison Research confirme que la radio, les plateformes comme SiriusXM et les formats audio conversationnels participent encore largement à leur paysage sonore.