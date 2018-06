Les fous du roi Humour



Ferroni, l’érudite Elle ne peut pas renier son parcours d’enseignante. Nicole Ferroni excelle chaque mercredi sur France Inter avec ses chroniques finement ciselées, dans lesquelles elle taille des costards aux acteurs de l’actualité. "Quand j’ai l’invité en face, j’ai l’occasion de traverser un pont que beaucoup de Français aimeraient pouvoir franchir." Son cahier des charges est simple : faire rire. "Du rire intelligent. Je ne sais pas si je le fais, mais je devrais !" Et pas question de taper à côté ! Nicole Ferroni confie passer au moins une journée pour écrire une chronique. Elle travaille seule. Des textes de loi aux réglementations européennes, elle potasse et rien ne lui échappe. "J’arrive à prolonger le débat par réseau social interposé. Récemment, sur le sujet de la pêche électrique avec l’eurodéputé Alain Cadec. Ça a duré deux jours."

Accès payant



Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Les fous du roi Rédigé le Mardi 12 Juin 2018