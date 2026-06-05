Les formats radio américains entre stabilité et évolutions saisonnières €

Au premier trimestre 2026, la radio AM/FM concentre 62% du temps quotidien d’écoute audio financé par la publicité aux États-Unis chez les personnes de 18 ans et plus. Les podcasts représentent 20% de ce temps d’écoute, devant les services de streaming audio financés par la publicité (16%) et les chaînes de radio satellite financées par la publicité (2%). Source : Nielsen & Edison Research, The Record – Q1 U.S
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