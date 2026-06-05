La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Les formats radio américains entre stabilité et évolutions saisonnières €



Au premier trimestre 2026, la radio AM/FM concentre 62% du temps quotidien d’écoute audio financé par la publicité aux États-Unis chez les personnes de 18 ans et plus. Les podcasts représentent 20% de ce temps d’écoute, devant les services de streaming audio financés par la publicité (16%) et les chaînes de radio satellite financées par la publicité (2%). Source : Nielsen & Edison Research, The Record – Q1 U.S
Au premier trimestre 2026, la radio AM/FM concentre 62% du temps quotidien d’écoute audio financé par la publicité aux États-Unis chez les personnes de 18 ans et plus. Les podcasts représentent 20% de ce temps d’écoute, devant les services de streaming audio financés par la publicité (16%) et les chaînes de radio satellite financées par la publicité (2%). Source : Nielsen & Edison Research, The Record – Q1 U.S
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Les formats radio américains entre stabilité et évolutions saisonnières
Les formats radio américains entre stabilité et évolutions saisonnières
Rédigé le Vendredi 5 Juin 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication