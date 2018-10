Les flashs de l'A2PRL sur les assistants vocaux

"OK Google, je voudrais parler avec Toulouse FM". Voilà une phrase qui commence à entrer dans le langage courant. Répondant aux nouveaux usages et à l'équipement grandissant des Français en enceintes connectées, l'A2PRL lance un nouveau service à destination de leurs stations clientes. Il est désormais possible d'intégrer les flashs locaux produits par l'agence, et même le streaming complet de l'antenne sur les Google Home et Amazon Echo. Le service permet également d'ajouter des pré-roll publicitaires et même customiser le design sonore. A2PRL demande 350 € HT de frais de création puis un abonnement mensuel de 170 € HT, pour un engagement minimum d'un mois.