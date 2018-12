Les bonnes idées de Laurence Bloch (France Inter) pour travailler avec France Télévisions

Des projets avec France Télévisions

L'auditeur de la radio vieillit, mais France Inter recrute des jeunes auditeurs. "Nous avons gagné 400 000 auditeurs de moins de 35 ans en deux ans : vive l’humour et vive la musique. Notre objectif est de rajeunir son audience sans faire partir les auditeurs plus âgés : on y travaille beaucoup avec le digital et la musique.".

L'avenir de l'audiovisuel public ? Laurence Bloch rejette l'idée d'une BBC à la française : "Rapprocher la gazelle et l’éléphant, ce n’est pas forcément une bonne chose, car ce n’est pas la gazelle qui va gagner. La BBC, ça n’a rien à voir : la télévision et la radio vivent ensemble depuis des années, et il n’y a pas de concurrence comme en France."