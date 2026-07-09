Les auditeurs distinguent difficilement les voix IA des voix humaines en radio €

Avant de connaître l'origine de la voix, les auditeurs distinguent difficilement une voix humaine d'une voix générée par IA. Les écarts observés entre les deux groupes ne sont pas statistiquement significatifs, selon l'étude. Source : Crowd React Media, "AI Voiceover Study 2026"
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