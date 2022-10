Les auditeurs de podcasts toléreraient mieux la publicité

Iligo précise que 74% des auditeurs acceptent la publicité pour permettre aux créateurs et aux producteurs de contenus de se rémunérer et 70% pour permettre aux plateformes et aux diffuseurs de contenus de proposer un prix d’abonnement plus bas.

Plus intéressant encore, le temps de publicité acceptable se situe entre 53 à 56 secondes par podcast écouté. Les temps donnés les plus élevés concernent la présence de publicités contre la gratuité de l’écoute ou pour la réduction du prix de l’abonnement. Par ailleurs, les plus faibles pour permettre aux producteurs de contenus et aux plateformes de se rémunérer.