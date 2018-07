Les audiences du pôle radio du groupe SIPA Ouest France

"Cette nouvelle hausse d’audience marque la confiance des auditeurs dans des programmes musicaux et locaux de qualité fabriqués chaque jour par nos 37 collaborateurs" observe le pôle radios du groupe SIPA Ouest France Une dynamique renforcée par l’arrivée, dès cette rentrée, de nouvelles émissions et nouvelles voix.

Hit West diffuse en Bretagne et Pays de Loire avec 17 fréquences et 266 400 auditeurs/jour. Océane Fm diffuse sur le sud et le nord Bretagne avec 7 fréquences et 34 600 auditeurs/jour. Enfin, Radio Cristal diffuse en Normandie avec 9 fréquences et 79 400 auditeurs/jour.