Les Millenials aiment les chansons de Noël

Pour beaucoup d'Américains, entendre ces versions intemporelles de certaines des chansons liées aux vacances, et donc par exemple à Noël, est suffisant pour se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. On pourrait croire que seul-s les auditeurs âgés doivent apprécier ses musiques, composées, le plus souvent, de vieux succès inusables. Aux États-Unis, le profil des fans de musique de Noël peut surprendre : plus d'un tiers sont des Millennials, et ils sont les plus nombreux à apprécier ces changements dans la programmation musicale durant notamment cette période de fête.